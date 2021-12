VACCINI COVID, ASL L’AQUILA: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ PER FASCIA 5-11 ANNI, NUOVI ORARI E MODALITA’

L’AQUILA – La Asl provinciale dell’Aquila sta già organizzando l’attività, con orari e spazi dedicati, per la vaccinazione della fascia d’età 5-11 anni che dovrebbe iniziare il prossimo 16 dicembre.

Lo fa sapere l’azienda sanitaria con una nota nella quale fa il punto sulle vaccinazione annunciando nuovi orari e modalità.

Le inoculazioni vanno avanti a ritmo sostenuto nella provincia dell’Aquila: ad oggi le somministrazioni, complessivamente, sono state 496.000, di cui 49.000 terze dosi, 234.500 prime e 212.500 richiami ( seconde dosi).

Da lunedì prossimo verranno introdotti nuovi orari al fine di rendere più agevoli i flussi degli utenti, ridurre il rischio di eccessive concentrazioni di persone e prolungate attese nei punti di erogazione. Il nuovo corso riguarda i punti vaccinali di Avezzano, Pescina, Tagliacozzo, L’Aquila, Sulmona e Castel di Sangro.

In riferimento alle prenotazioni, la Asl invita gli utenti a prenotarsi attenendosi alle seguenti indicazioni tramite il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it: rivolgendosi al postino, sportelli bancoposta, uffici postali; chiamando il numero verde 800 169 326, attivo dal lunedì al sabato,dalle ore 9.00 alle 18.00. Novità per l’accesso libero: questa opzione (che consente di presentarsi alla sede vaccinale senza prenotazione) viene ora riservata esclusivamente alle prime dosi, disabili e alle categorie ultra-fragili.

La raccomandazione dell’azienda sanitaria è che a recarsi ai punti vaccinali siano solo i soggetti che devono vaccinarsi. Non sono ammessi accompagnatori tranne che per disabili o grandi anziani e ragazzi.

In riferimento ai tempi di arrivo, rispetto delle norme di sicurezza e documenti da portare, gli utenti sono invitati a recarsi nel punto vaccinale non più di 10 minuti prima dell’orario previsto al fine di evitare assembramenti e rimanere inutilmente in fila in attesa del servizio; rispettare le norme di sicurezza in prossimità e all’interno del centro vaccinale al fine di facilitare le operazioni di afflusso e deflusso; portare con sé la tessera sanitaria, un documento di riconoscimento e l’eventuale tessera che attesti l’esenzione per patologia; portare con sé la documentazione sanitaria relativa ad allergie, intolleranze o patologie croniche; avere adeguata nozione o documentazione dei farmaci che si assumono; avere nozione o documentazione dei tamponi per Coronavirus effettuati.