VACCINI COVID, CICLO COMPLETATO PER 45 MILIONI DI ITALIANI OVER 12

ROMA – Sono oltre 45 milioni (per la precisione 45.031.433, pari all’83,38% della popolazione) gli over 12 che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale.

È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 18.12 di oggi.

Intanto, le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese sono 90.589.808, il 90,8% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.797.290 (nel dettaglio 71.173.025 Pfizer/BioNTech, 15.233.687 Moderna, 11.544.551 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.846.027 Janssen).

Le persone che hanno ricevuto la terza dose addizionale sono 319.762, il 36,19% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale, mentre sono 1.676.867 quelle che hanno avuto la dose booster, il 32,68% della popolazione oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi. Le persone che hanno avuto almeno una dose sono 46.703.773, l’86,47% della popolazione over 12.