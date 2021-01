VACCINI COVID, COMUNE DI SULMONA A SUPPORTO DEI CITTADINI PER UTILIZZO PIATTAFORMA ONLINE

SULMONA – Il Comune di Sulmona a supporto dei cittadini per raccogliere le manifestazioni di interesse riguardo i vaccini anti Covid-19 sulla piattaforma telematica regionale.

“Ci siamo attivati per fornire supporto ai nostri concittadini che riscontrano difficoltà nell’utilizzo del sistema informatico o siano sprovvisti dell’idonea strumentazione per poter partecipare alla campagna vaccinale contro il Covid. Nel Comune di Sulmona saranno a disposizione i volontari del gruppo comunale della Protezione Civile per agevolare la prenotazione sulla piattaforma telematica: il cittadino potrà chiamare il Coc al numero 335 1239074 dal lunedi al venerdi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, munito di codice fiscale e numero di tessera sanitaria (e codice di esenzione per le categorie fragili). Sarà poi la Asl1 a contattarlo successivamente. Si tratta di un momento importante e complesso per il quale l’amministrazione ha voluto andare incontro alle esigenze di coloro che necessitano di un supporto particolare”, afferma il sindaco Annamaria Casini.

La campagna vaccinale della Regione è rivolta agli ultraottantenni, portatori di disabilità e categorie fragili (in possesso di esenzione per malattia cronica o rara). Si ricorda che l’adesione è libera e volontaria, non vincolante.

