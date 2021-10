VACCINI COVID, COSTA: “VALUTEREMO OBBLIGO PER ALTRE FASCE IN BASE AI DATI”

ROMA – “Noi come governo non abbiamo mai escluso l’ipotesi di obbligo vaccinale: lo abbiamo già introdotto per alcune categorie e, quindi, valuteremo nelle prossime settimane, in base ai dati, eventualmente se introdurlo per altre fasce ancora. Intanto, dobbiamo dire grazie agli oltre 44 milioni di cittadini che si sono vaccinati”. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Oggi è un altro giorno su Rai 1 rispondendo alla domanda su quali misure il governo potrebbe adottare se l’obiettivo del 90% di vaccinati non dovesse essere raggiunto.