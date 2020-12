VACCINI COVID: DAL 2 GENNAIO PRIME DOSI PER IL PERSONALE SANITARIO DELL’OSPEDALE DI GIULIANOVA

GIULIANOVA – Parte il 2 gennaio l’operazione vaccinazioni anti covid-19 all’Ospedale di Giulianova “Maria S.S. dello Splendore” di Giulianova, come nel resto dell’Abruzzo. A comunicarlo al sindaco Jwan Costantini è il direttore sanitario dello Asl di Teramo Maurizio Brucchi.

Le prime dosi di vaccino saranno somministrate al personale medico e sanitario, impegnato nei reparti dedicati all’assistenza dei pazienti covid della struttura ospedaliera giuliese.

“Dopo il vaccino day dell’Ospedale Mazzini di Teramo la campagna di vaccinazione interesserà il personale del nostro nosocomio – spiega il primo cittadino – e le prime dosi verranno destinate ai medici ed al personale sanitario che, in questi mesi, è a stretto contatto con i pazienti ospitati nei reparti covid della struttura. Ringraziamo il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia ed il direttore sanitario Maurizio Brucchi per aver predisposto, in tempi celeri, gli step organizzativi, dimostrando una particolare attenzione per i nostri sanitari”.

