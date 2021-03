VACCINI COVID, DI MATTEO (LEGA): ” SCOCCIA POLITICAMENTE SCORRETTA”

L’AQUILA – “‘Per la vaccinazione anti Covid-19 la Asl ha predisposto la prenotazione, in questa fase, anche di chi ha esenzioni per patologia. Se sei interessata/o puoi prenotarti online o telefonicamente, comunicando il proprio tipo di esenzione’. Questo il testo dell’sms ricevuto da tanti cittadini dell’hinterland della valle Peligna, messaggio inviato dalla segreteria politica del consigliere regionale, Marianna Scoccia, che di sua sponte e non, come da lei dichiarato nella seduta di ieri del Consiglio regionale, costretta a supportare l’organizzazione del Dipartimento della Sanità Regione Abruzzo finalizzato alla registrazione sulla piattaforma prenotazione vaccini “.

Lo dichiara in una nota meramente informativa Emiliano Di Matteo (Lega), vice segretario regionale e presidente II Commissione consiliare, circa l’intervento della collega Marianna Scoccia, passata tra i banchi delle Opposizioni, sull’operato dell’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, concernente la gestione vaccini.