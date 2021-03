VACCINI COVID, EMA: “PROVE INSUFFICIENTI SU VALIDITA’ SINGOLA DOSE”

ROMA – L’Agenzia europea del farmaco (Ema) “non vede ancora prove sufficienti per raccomandare modifiche al regime di dosaggio per i vaccini anti Covid-19, nonostante la pressione degli Stati Ue dopo i dati positivi sul livello di protezione di una singola dose”.

Lo scrive sul proprio sito l’agenzia di stampa Reuters citando fonti dell’Ema. Al quesito se fossero in valutazione delle modifiche per i dosaggi dei vaccini attualmente disponibili, l’Ema, sempre secondo quanto riporta Reuters, avrebbe risposto che “se e quando saranno disponibili nuove prove per le modifiche ai programmi di dosaggio, ciò sarà valutato dai comitati scientifici dell’Ema”. Un funzionario europeo ha però riferito all’agenzia che al momento non sono previste modifiche del dosaggio poiché sono necessarie ulteriori prove. Modificare i programmi di dosaggio approvati prima di ottenere prove scientifiche sufficienti, infatti, avrebbe sottolineato l’Ema, “potrebbe comportare un rischio di perdita di efficacia” dei vaccini.

