VACCINI COVID, IL “PADRE” DI ASTRAZENECA: “INSOSTENIBILE RICHIAMO OGNI 6 MESI”

ROMA – “Il richiamo ogni sei mesi non è sostenibile e le politiche di immunizzazione dovrebbero mirare solo ai più vulnerabili, piuttosto che a tutti gli adulti”.

È il parere di Andrew Pollard, a capo dell’Oxford Vaccine Group che ha sviluppato il vaccino AstraZeneca e uno dei massimi esperti britannici, che a proposito della Gran Bretagna aggiunge “non si dovrebbe iniziare a lanciare il quarto vaccino contro il Covid e “il peggio è assolutamente alle spalle. Dobbiamo solo superare l’inverno”, aggiunge.

Intanto, Israele ha già approvato la quarta dose per gli over 60, mentre i funzionari sanitari tedeschi hanno avvertito che sarà necessario un secondo booster per gestire Omicron. Il mese scorso il Regno Unito ha ordinato 114 milioni di dosi in più di Pfizer e Moderna nei prossimi due anni per la campagna di vaccinazione, ma non è ancora chiaro come verranno utilizzate.

“Sappiamo che le persone hanno forti anticorpi per alcuni mesi dopo il terzo vaccino, ma sono necessari più dati per valutare se, quando e con quale frequenza coloro che sono vulnerabili avranno bisogno di dosi aggiuntive”. Ha aggiunto: “Non possiamo vaccinare il pianeta ogni quattro-sei mesi. Non è sostenibile o conveniente. In futuro, dobbiamo prendere di mira i piu’ vulnerabili”.

Un anno dopo la prima somministrazione di AstraZeneca a un membro del pubblico, il professor Pollard ha espresso ottimismo per il futuro, anche se la variante Omicron continua a devastare il Regno Unito.

Per quanto riguarda l’attuale gestione della crisi da parte di Boris Johnson, con le sue restrizioni relativamente leggere in tutta l’Inghilterra, il professor Pollard ha affermato: “Sembra funzionare finora. Il sistema non sta crollando. Ma è finemente equilibrato. Nei 12 mesi da quando AstraZeneca è stata iniettata a Brian Pinker, 82 anni, un paziente in dialisi a Oxford, sono state somministrate nove miliardi di dosi di Covid, inclusa AstraZeneca, in tutto il mondo. Nella sola Gran Bretagna, il 90% degli over 12 ha ricevuto il primo vaccino e oltre l’80% ha ricevuto due dosi, mentre sono stati somministrati 33 milioni di richiami.

Inoltre, il professor Pollard ha aggiunto la sua voce agli appelli ad “aprirsi”, nonostante la continua minaccia di Omicron – che gli ultimi studi britannici hanno suggerito sia piu’ mite di Delta. Per il professor Pollard: “Ad un certo punto, la società deve aprirsi. Quando apriremo, ci sarà un periodo con un aumento delle infezioni, motivo per cui l’inverno probabilmente non è il momento migliore. Ma questa è una decisione dei responsabili politici, non degli scienziati.