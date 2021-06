VACCINI COVID, IN ABRUZZO MENO OPEN DAY ASTRAZENECA: MANCANO DOSI

PESCARA – Sempre meno, in Abruzzo, gli “open day” per i vaccini contro il Covid-19.

La motivazione non è legata, come sta avvenendo in molte regioni, ai possibili rischi del vaccino AstraZeneca, ma è riconducibile a questioni organizzative e logistiche.

La campagna vaccinale nelle quattro province procede spedita e gli addetti ai lavori ritengono che con il sistema delle prenotazioni sulla piattaforma si riesca a gestire tutto al meglio. Anche in occasione degli open day che pure si sono svolti, infatti, la somministrazione delle dosi è sempre avvenuta su prenotazione.