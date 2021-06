VACCINI COVID: IN ABRUZZO OK A SECONDA DOSE PER I TURISTI, DA DOMANI AL VIA PRENOTAZIONI FARMACIE

PESCARA – Chi trascorrerà un periodo di vacanza di almeno 15 giorni in Abruzzo nei mesi estivi, potrà richiedere la somministrazione della seconda dose di vaccino anche nella nostra regione.

Lo comunica l’Assessorato alla Salute, specificando che le vaccinazioni dei turisti saranno organizzate direttamente dalle Asl provinciali attraverso proprie procedure e non verranno gestite dalla piattaforma Poste.

Chi deciderà di aderire all’iniziativa, dovrà semplicemente sottoscrivere una autocertificazione, in cui dichiarerà il periodo di permanenza (in struttura ricettiva o abitazione privata) con il relativo domicilio.

Ogni Asl ha predisposto un indirizzo email dedicato, a cui i turisti potranno inoltrare la propria richiesta:

vaccinazionecovid.turisti@asl1abruzzo.it (per la provincia dell’Aquila), vaccinazionecovid.turisti@asl2abruzzo.it (per la provincia di Chieti), vaccinazionecovid.turisti@ausl.pe.it (per la provincia di Pescara) e vaccinazionecovid.turisti@aslteramo.it (per la provincia di Teramo).

Sui siti delle Asl saranno specificate anche le ulteriori modalità di contatto attivate dalle singole aziende sanitarie.

Da domani, intanto, sarà possibile prenotare la vaccinazione nelle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Le somministrazioni prenderanno il via la prossima settimana.