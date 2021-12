VACCINI COVID: IN ABRUZZO SOMMINISTRATE 2.3 MILIONI DI DOSI IN UN ANNO

PESCARA – A un anno esatto dall’inizio della campagna vaccinale, che in Abruzzo prese il via con una cerimonia a Teramo il 27 dicembre 2020, sono oggi 2.347.157 le dosi di vaccino complessivamente somministrate in tutta la regione, pari al 92,1% delle 2.549.683 fino ad ora consegnate.

Al momento ha completato il ciclo vaccinale con due dosi o un monodose il 79,4% della platea (il dato complessivo si è ridotto quando la platea si è ampliata per l’apertura della campagna alla fascia 5-11 anni); la percentuale raggiunge infatti l’84,5% considerando solo gli over 12.

Per quanto riguarda i bambini fino a 11 anni, sono 2.334 quelli che hanno ricevuto la somministrazione della prima dose. Corrono spedite, invece, le terze dosi: 365.172 quelle somministrate, pari al 31% della platea di over 12.

La percentuale di copertura delle terze dosi raggiunge il 60,5% per la categoria over 80, il 49% per la fascia 70-79 anni, il 42,7% per quella 60-69, il 32,6% per la fascia 50-59 anni, il 23,5% per quella 40-49 anni, il 15,4% per quella 30-39 anni e il 13,3% per la fascia 20-29 anni.

Nell’ultima settimana sono state somministrate 40.085 terze dosi e 3.687 prime dosi. Restano senza neppure una dose circa 100mila persone.