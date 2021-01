VACCINI COVID: IN ABRUZZO SOMMINISTRATE 9.262 DOSI DA INIZIO CAMPAGNA

PESCARA – Salgono a 9.262 le persone vaccinate contro il Covid-19 in Abruzzo, a fronte di 15.735 dosi consegnati dalla Pfizer. È già stato somministrato il 58,9% dei vaccini al momento disponibili.

Mentre i dati sul portale dell’Agenzia nazionale del farmaco (Aifa) sono ancora in corso di aggiornamento, del totale delle persone vaccinate, 5.838 sono donne e 2.908 sono uomini. Per quanto riguarda le fasce di età, 2.594 persone appartengono a quella 50-59 anni e 2.292 a quella 40-49 anni. Seguono le fasce 30-39 e 60-69 anni, rispettivamente con 1.702 e 1.594 dosi somministrate. Del totale, la maggior parte – 8.969 persone – sono operatori sanitari e sociosanitari. Poi ci sono il personale non sanitario (158) e gli ospiti delle strutture residenziali (135). Nove i punti di somministrazione predisposti dalle quattro Asl: si tratta degli ospedali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Teramo. La Asl di Teramo è l’unica ad essere partita con le attività nelle strutture residenziali.

Download in PDF©