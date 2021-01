VACCINI COVID, IN ITALIA SOMMINISTRATE 1.266.402 DOSI

ROMA – Sono 1.266.402 le dosi di vaccino contro il Covid finora somministrate in Italia, pari all’81,3% del totale delle dosi disponibili (pari a 1.558.635) al momento. La somministrazione ha riguardato finora 796.823 a donne e 469.579 a uomini.

Il dato è aggiornato alle 15.42 di oggi nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose, e quindi pienamente vaccinate, sono 18.871. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 765.901 operatori sanitari, 385.019 unità di personale non sanitario, 104.804 ospiti di strutture residenziali e 10.678 over 80. Nella sezione “Distribuzione vaccini per fornitore” si precisa che il totale dei vaccini distribuiti comprende 1.511.835 di Pfizer/BioNTech e 46.800 di Moderna.

