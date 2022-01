VACCINI COVID, ISRAELE: AL VIA QUARTA DOSE A OVER 60 DOPO 4 MESI DAL BOOSTER

ROMA – Israele dà il via libera alla quarta dose di vaccino contro il Covid per tutti gli over 60 dopo 4 mesi dal richiamo.

Lo ha annunciato il premier Naftali Bennet nel corso di una conferenza stampa.

Intanto il governo israeliano ha deciso di introdurre dal 6 gennaio un “Green pass provvisorio”. Sarà garantito, spiega il sito online di Maariv, a quanti assumeranno la loro prima dose di vaccino Pfizer e avrà la durata di un mese.

Si tratta, spiega il giornale, di un ulteriore tentativo delle autorità di accrescere le vaccinazioni fra quanti finora hanno sempre resistito ai ripetuti appelli del governo. Il provvedimento è stato annunciato mentre il governo cerca di elaborare una serie di misure di emergenza per far fronte ad una grande ondata di contagi di Covid che sembra ormai imminente.