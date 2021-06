VACCINI COVID, MARSILIO: “RISPOSTA MASSICCIA DEI GIOVANI E’ UN OTTIMO SEGNALE”

PESCARA- “Il fatto che le categorie dei più giovani, alle quali, cominciando dai maturandi, abbiamo aperto la possibilità di vaccinazione, rispondano massicciamente, è un ottimo segnale. Vuol dire che c’è una cultura diffusa della prevenzione e della salute pubblica che fa ben sperare”.

Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito della campagna vaccinale, che da oggi è estesa a tutta la popolazione con più di 12 anni.

“Con l’estate i numeri dei contagi si abbassano e lunedì saremo in ‘zona bianca’. Questo potrebbe creare come effetto indotto un rilassamento nella tensione e nell’attenzione a proseguire la campagna vaccinale”, aggiunge, sottolineando, a proposito delle vaccinazioni, come “andando avanti si rischia anche di creare quell’effetto per il quale i più giovani, pensando di essere meno a rischio, non ritengono necessario doversi vaccinare e pensano sia sufficiente aver vaccinato i fragili e gli anziani”.