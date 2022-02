VACCINI COVID, MINISTERO: QUARTA DOSE A IMMUNODEPRESSI SOLO DOPO PARERE AIFA

ROMA – “La quarta dose, esclusivamente per gli immunocompromessi, è oggetto di valutazione da parte della nostra comunità scientifica. Solo dopo il pronunciamento di Aifa potrà eventualmente essere autorizzata”. Così il Ministero della Salute. Rispetto alla richiesta in tal senso della Regione Piemonte, il ministero precisa che non c’è stato alcun via libera formale al nuovo richiamo ma si trattava solo di un’interlocuzione tecnica informale fra ministero e Regione.