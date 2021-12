VACCINI COVID, LA NIGERIA DISTRUGGE UN MILIONE DI DOSI SCADUTE

ROMA – Le autorità nigeriane hanno annunciato che distruggeranno quasi un milione di dosi scadute di vaccini anti-Covid consegnate dai donatori internazionali poco prima della data di scadenza, per cui non c’è stato abbastanza tempo per la loro distribuzione in tutto il Paese.

Lo rendo noto la Bbc, specificando che si tratta del primo annuncio in Nigeria relativo a vaccini da distruggere durante la pandemia di Covid-19.

Il capo dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’assistenza sanitaria primaria, Faisal Shuaib, ha detto ai giornalisti che si sta lavorando con l’ente regolatore dei farmaci del Paese per fissare una data in cui distruggere i vaccini scaduti.

Le autorità precisano comunque che in Nigeria non sono state inoculate dosi scadute. Finora solo il 2 per cento dei circa 200 milioni di cittadini nigeriani è stato completamente immunizzato. Le autorità affermano che non accetteranno più vaccini la cui scadenza giunge a breve.