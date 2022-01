VACCINI COVID, OPEN DAY IN PROVINCIA DI CIETI PER INFORMAZIONI A DONNE IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

CHIETI – I centri vaccinali di Chieti, Lanciano e Vasto saranno aperti alle donne in gravidanza e nella fase dell’allattamento in occasione dell’open day per la vaccinazione anti Sars-CoV-2 promosso dalla Regione Abruzzo per domani, venerdì 21 gennaio 2022, dalle ore 10 alle 12. Per loro l’accesso sarà libero e senza prenotazione.

Ginecologi e ostetriche della Asl saranno a disposizione delle neo o future mamme per le vaccinazioni, ma anche per dare loro informazioni e chiarimenti. Una linea vaccinale sarà pertanto a loro riservata nel Pala Colle dell’Ara a Chieti, nel Pala Masciangelo a Lanciano e nell’ex palestra dei Salesiani a Vasto.

“Sebbene in molti casi l’infezione da Sars-CoV-2 decorra in maniera asintomatica o paucisintomatica – sottolinea l’assessorato alla Salute, famiglia e pari opportunità della Regione Abruzzo, che promuove l’iniziativa – può essere associata allo sviluppo di complicanze anche gravi per le future madri, in particolare se presentano fattori di rischio peculiari, come l’età materna avanzata o patologie croniche preesistenti la gravidanza. Vi sono crescenti evidenze sull’efficacia e la sicurezza del vaccino anti-Sars-CoV-2 durante la gravidanza e l’allattamento. La vaccinazione riduce significativamente il rischio da parte delle future madri di contrarre l’infezione e di sviluppare la forma grave della malattia. Per questo l’Istituto superiore di sanità (ISS) raccomanda l’estensione dell’offerta vaccinale, con vaccini a mRNA, a tutte le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. In relazione alla sua efficacia e ai potenziali rischi, anche gravi, cui una donna in gravidanza con infezione da Sars-CoV-2 può andare incontro, gli operatori del percorso nascita della Regione Abruzzo raccomandano la vaccinazione alle future madri”.