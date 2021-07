VACCINI COVID, PALA UDA CHIUSO PER IL CALDO: “UTENTI AVVERTITI CON SMS”

CHIETI – “Uno spiacevole inconveniente legato alla diversa organizzazione delle vaccinazioni al Pala UdA, chiuso al pomeriggio per via delle condizioni climatiche che rendono poco praticabile la struttura”.

Dalla Direzione Asl di Chieti arriva un chiarimento sull’episodio accaduto nel pomeriggio di ieri, quando alcuni utenti muniti di prenotazione hanno trovato la struttura chiusa.

“Nel momento in cui abbiamo deciso di concentrare tutti gli appuntamenti al mattino per via del caldo ne abbiamo dato notizia attraverso tutti i canali, e sono stati avvertiti con un Sms tutti gli utenti interessati – precisa il direttore generale Thomas Schael – Evidentemente non tutti sono stati raggiunti dal messaggio. Ce ne dispiace e ci scusiamo per il disagio patito con tutte le persone coinvolte, che adesso stiamo rintracciando per poter offrire loro una nuova data”.

“Ad ogni modo gli utenti che ieri non hanno potuto ricevere il vaccino possono presentarsi liberamente, anche senza appuntamento tutte le mattine al Centro vaccinale presso l’Uccp nell’ex ospedale se si tratta di prima dose, mentre per il richiamo il riferimento resta il Pala UdA, ma sempre nelle ore mattutine. Spiace comunque molto che abbia finito col penalizzare gli utenti, anche se per una sola giornata, una decisione assunta proprio con la finalità di limitare i disagi dovuti al caldo per cittadini e operatori”.

Si è trattato, quindi, di un disguido nella comunicazione del cambio di orario stabilito per l’hub vaccinale, che comunque cederà il passo al Pala Colle dell’Ara che sarà attivo dal prossimo 3 agosto, a conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dal Comune.