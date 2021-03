VACCINI COVID PESCARA, ANZIANI IN ATTESA IN PIEDI E AL FREDDO: DISAGI AL PALA BECCI

PESCARA – Quasi tutti in piedi, posizionati in modo da rispettare il distanziamento e senza la possibilità di postersi sedere o almeno appoggiarsi da qualche parte. Gli anziani arrivati ieri alla postazione del Pala Becci, a Pescara, hanno atteso anche per un’ora in compagnia dei familiari per sottoporsi al vaccino.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, dopo le 16 è arrivata la rabbia degli accompagnatori, con i volontari della Protezione civile che hanno tentato invano di mettere ordine. Un situazione generata, ha spiegato il coordinatore territoriale Asl Rossano Di Luzio, “dai ritardi sopraggiunti durante la fase dei colloqui tra medici e anziani sulle patologie da comunicare prima di eseguire il vaccino, che sono andati un po’ troppo per le lunghe. Considerata l’età delle persone, talvolta l’anamnesi è lenta e per alcuni occorre più tempo del previsto”. Una trentina di persone, inoltre, si sono presentate senza la prenotazione, né appuntamento. Cosa che ha ulteriormente causato ritardi e situazioni di criticità”.

E’ intervenuta anche la polizia municipale per evitare che la fila degenerasse sul lungomare Papa Giovanni.

Di Luzio si è scusato “per i disagi causati ai cittadini”. WNon era mai accaduto in una settimana in cui abbiamo somministrato quasi 4mila dosi. Faremo in modo di risolvere le criticità che si sono presentate, anche per il fatto che, a causa dell’aumento dei contagi, stiamo cercando di vaccinare quante più persone possibili”, ha detto.

