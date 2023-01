VACCINI COVID: QUARTA DOSE SOLO PER 21.7 PER CENTO DI FRAGILI E OVER60

PESCARA – Senza quarta dose di vaccino contro il Covid-19, in Abruzzo, oltre 333mila persone over 60, cioè la fascia di popolazione per la quale, insieme ai soggetti fragili, le autorità sanitarie raccomandano la somministrazione del secondo booster.

Al momento le quarte dosi somministrate in regione sono poco più di 97mila: la copertura, rispetto alla platea complessiva, è pari al 21,7%.

In particolare, nella fascia di età 60-69 anni ha ricevuto la seconda dose booster il 13,48% della platea, cioè 23.154 persone su un totale di 171.793; per la fascia di età 70-79 anni la copertura è del 23,89%, cioè 32.824 persone su una platea di 137.406; per la fascia over 80 la copertura è del 31,22% (36.511 su 116.953).

Nell’ultima settimana, in Abruzzo, sono state eseguite 1.518 somministrazioni, numeri ben lontani dalle decine di migliaia di dosi somministrate settimanalmente nel pieno della campagna vaccinale, quando c’era l’obbligo.