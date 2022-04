VACCINI COVID: SEMPRE MENO DOSI IN ABRUZZO

PESCARA – Sempre più basso il numero di dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Abruzzo: nell’ultima settimana sono state 3.105, contro le 5.634 dei sette giorni precedenti.

Solo 158 le prime dosi somministrate, mentre le terze dosi sono state 2.426.Appena 34, nonostante l’obbligo ancora in vigore, le prime dosi somministrate ad over 50 in una settimana.

Le dosi booster complessivamente inoculate in regione sono 854.842, pari al 72% circa della platea.

Al momento ha tre dosi il 77,6% degli over 80, l’85,9% della fascia 70-79 anni, l’83,8% della fascia 60-69 anni, il 76,6% di quella 50-59 anni, il 67,5% della fascia 40-49 anni, il 62,3% di quella 30-39 anni, il 65,8% della fascia 20-29 anni e il 44,2% di quella 12-19 anni.

Per quanto riguarda la fascia pediatrica, ha completato il ciclo vaccinale di due dosi il 32,5% dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.