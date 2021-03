VACCINI COVID, SPERANZA: “ENTRO FINE MARZO 4 MILIONI DI DOSI, A META’ APRILE ARRIVA J&J”

ROMA – L’emergenza epidemica da Covid-19 “purtroppo è ancora il nostro presente ed è in corso ma ora c’è una ragionevole speranza. Da qui alla fine di marzo arriveranno oltre 4 milioni di dosi di vaccino e a metà aprile arriverà anche il vaccino monodose di J&J. Ci sono cioè le condizioni nelle prossime settimane per una accelerazione importante della campagna vaccinale”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto all’incontro “Luoghi di salute” organizzato da Cittadinanzattiva: “Oggi – ha spiegato Speranza – la cosa più importante è vincere la sfida dell’emergenza, ma poi l’obiettivo è anche ridisegnare il Servizio sanitario nazionale Ssn del futuro. Serviranno i soldi che arriveranno dal Recovery, 20 mln, e non solo, ma serve anche un impianto di riforma del Ssn”. Un impianto di riforma, ha detto, che “stiamo mettendo in campo e la parola chiave per riformare il Ssn sarà ‘prossimità’ e medicina del territorio, sarà cioè il Servizio sanitario che va il più vicino possibile al cittadino e non il contrario”. “Per costruire questa stagione nuova – ha concluso il ministro della Salute – serve un nuovo grande ‘patto Paese'”.