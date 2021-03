ROMA – “Va istituito un fondo di solidarietà per la campagna vaccinale”. È quanto proposto dal ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, nell’incontro con le Regioni. “Si potrebbe accantonare l’1-2% da ciascuna consegna per la creazione di riserve da utilizzare con strategia reattiva nelle zone in cui il virus si propaga con maggiore forza e rapidità anche a causa delle varianti”, ha spiegato Speranza.

