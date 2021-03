VACCINI COVID: “STABILIRE CHI SONO I CAREGIVER E PRIORITA’ PER DOSI DI FINE GIORNATA”

ROMA – ”Sui caregiver bisogna arrivare a un protocollo per arrivare all’individuazione in maniera chiara di queste persone”.

Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, rispondendo in audizione in Commissione Affari sociali sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.

Per quanto riguarda il tema “dell’utilizzo a fine giornata è un tema che deve essere affrontato e bisogna dare un minimo di regolarità su questo argomento. Ne parlerò con il commissario perché sono convinto che un ragionamento con le Regioni per arrivare a dei protocolli di intesa che consentano di indirizzare ciò che avanza, non al 20enne ma a qualcuno che è in quella categoria lì”, sia possibile anche magari ”facendo delle liste molto strutturate e numericamente elevate”.