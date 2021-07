VACCINI COVID, UN MILIONE DI DOSI J&J IN FRIGO “MA IERI SOLO 3MILA SOMMINISTRATE”

ROMA – Il vaccino anti-Covid monodose Johnson&Johnson sembra non essere praticamente più usato in Italia: secondo elaborazioni di Sky Tg24 su dati del ministero della Salute, ieri ne sono state iniettate appena 3 mila dosi in tutto il Paese – in gran parte nel Lazio -, nonostante una disponibilità di un milione di dosi in frigorifero.

A fronte di ciò, nella sola fascia d’età 60-69 anni – per la quale Johnson&Johnson è consigliato, così come per quelle più anziane – restano da vaccinare ancora circa 1,4 milioni di persone, ma nell’ultima settimana ne sono state raggiunte appena 50 mila. Secondo i calcoli di Sky Tg24 di questo passo ci vorrebbero 7 mesi per completare la copertura vaccinale.