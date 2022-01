VACCINI: DOPO OBBLIGO IN ABRUZZO 5.506 DOSI A OVER 50

PESCARA – Sono 5.506 le prime dosi di vaccino somministrate in Abruzzo agli over 50 dopo l’entrata in vigore dell’obbligo, scattato lo scorso 8 gennaio: 2.177 hanno riguardato la fascia 50-59 anni, 1.661 quella 60-69 anni, 982 la fascia 70-79 anni, 516 quella 80-89 anni e 170 quella degli over 90. Nell’ultima settimana le somministrazioni sono state 2.509, in calo rispetto alle 2.997 del periodo 8-14 gennaio.

Gli over 50 senza neppure una dose sono ancora 76mila (il dato reale è inferiore perché il totale comprende anche esenti dal vaccino e guariti dal Covid-19), di cui oltre 28mila persone tra i 50 e i 59 anni.

Hanno tempo fino al 31 gennaio per sottoporsi alla vaccinazione. Procedono spedite, inoltre, le operazioni relative alle terze dosi, che raggiungono quota 642.537: il 54% della platea di destinatari ha già ricevuto la dose booster. La campagna vaccinale va avanti anche per i bambini di età tra 5 e 11 anni: 18.753, pari al 24,5% della platea, coloro che hanno ricevuto la prima dose; 4.112 (5,38%) quelli che hanno completato il ciclo vaccinale. Nell’ultima settimana in Abruzzo sono state somministrate complessivamente 90.406 dosi, con una media di circa 12.900 unità al giorno: 8.856 le prime dosi, 6.193 le secone e 75.184 le dosi booster somministrate in sette giorni.