VACCINI, FARMACIE PRONTE PER TERZA DOSE E ANTINFLUENZALE

ROMA – Da nord a sud della penisola, le farmacie sono pronte a vaccinare le persone contro l’influenza e contro il Covid, anche con la terza dose, che già si può prenotare.

A fare il punto è Federfarma sul suo sito.

A Palermo e provincia “le 67 farmacie accreditate – spiega Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma – sono pronte a somministrare, nei propri spazi appositamente predisposti, la ‘dose booster’ di Pfizer-BioNTech agli over 80, personale e ospiti di Rsa, personale sanitario soggetti over 60, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose, indipendentemente dal tipo di vaccino utilizzato nelle precedenti somministrazioni”.

In queste stesse farmacie la scorsa settimana sono state somministrate 1.464 fra prime e seconde dosi, portando a 8.892 immunizzazioni il contributo totale delle farmacie del territorio alla campagna vaccinale. Allo stesso tempo prosegue a ritmo serrato il servizio di tamponi antigenici rapidi nelle 80 farmacie accreditate, anche durante l’orario di chiusura, e la vaccinazione antinfluenzale.

Anche la Regione Veneto ha ampliato agli over 60 la platea di cittadini che possono ricevere la terza dose di vaccino anti-Covid direttamente nella farmacia vicino a casa.

“Questa nuova opportunità – sottolinea Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto – a pochi giorni dall’autorizzazione delle terze dosi per gli over 80, è un ulteriore riconoscimento dell’impegno delle farmacie venete per accelerare la campagna di vaccinazione, ma anche del lavoro svolto fino a oggi e del ruolo del farmacista”.

Le 125 farmacie delle Marche, negli ultimi 20 giorni, hanno invece somministrato più di 5.000 dosi superando complessivamente oltre 29.000 vaccini.

“Ci eravamo dati un obiettivo di 20 somministrazioni da raggiungere settimanalmente – spiega Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche – lo abbiamo superato ampiamente, tanto che possiamo ora procedere alla somministrazione della terza dose”.

Anche in Calabria la Regione ha autorizzato le farmacie alle prenotazioni e alla somministrazione della terza dose, a partire dalla prossima settimana.