VACCINI, IL PRIMO E L’8 SETTEMBRE A SAN GIOVANNI TEATINO ARRIVA IL TEAM MOBILE DELLA DIFESA

SAN GIOVANNI TEATINO – Oltre alle sedute vaccinali già programmate nel Centro Anziani di Via Garibaldi, il 1° e l’8 settembre a San Giovanni Teatino sarà a disposizione un Team Mobile della Difesa, per effettuare i vaccini senza prenotazione.

Nel corso della riunione tenuta ieri, 25 agosto, dal sindaco Luciano Marinucci con la Prefettura e con la Asl, si è deciso di potenziare la campagna vaccinale in vista di settembre, con l’obiettivo, fissato dal Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 Generale Figliuolo, di raggiungere l’80 per cento di popolazione immunizzata.

A San Giovanni Teatino, quindi, accelera la campagna vaccinale dopo la pausa di Ferragosto. Il 31 agosto e il 6 settembre, nel Centro Anziani, sono in programma delle sedute di richiamo. Nella mattinata del 1° settembre, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Municipio, sarà a disposizione una postazione mobile dell’Esercito per effettuare vaccini senza prenotazione. Il Team Mobile della Difesa tornerà a San Giovanni Teatino, sempre in Piazza Municipio, l’8 settembre, questa volta di mattina (ore 9 – 13) e di pomeriggio (ore 14.30 – 17.30). Si andrà avanti fino all’esaurimento delle dosi disponibili. La vaccinazione è aperta a tutti gli aventi diritto, anche ai non residenti.

Attualmente a San Giovanni Teatino si registrano 14 positivi e 10 casi in quarantena, dai 6 ai 53 anni di età. L’appello del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, quindi, è quello di approfittare di queste date straordinarie per sottoporsi a vaccino e raggiungere così la più ampia percentuale possibile di popolazione immunizzata.