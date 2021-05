VACCINI: IN ABRUZZO RICHIAMO PFIZER TRA 21 E 42 GIORNI

PESCARA – In Abruzzo il richiamo del vaccino Pfizer viene effettuato tra il 21esimo e il 42esimo giorno dalla prima dose e quello del vaccino Moderna tra il 28esimo e il 42esimo giorno.

Lo spiega all’Ansa il coordinatore regionale della campagna vaccinale, Maurizio Brucchi, aggiungendo che saranno le quattro Asl abruzzesi, sulla base degli aspetti organizzativi e logistici, a stabilire le tempistiche del richiamo. Di fatto c’è una finestra piuttosto ampia per le seconde dosi e saranno le singole aziende sanitarie, in base alle esigenze, a decidere come muoversi: i tempi minimi per il richiamo sono quelli indicati dalle aziende farmaceutiche, mentre i massimi sono quelli indicati dalla circolare ministeriale.