VACCINI IN CAMPER: UNCEM ABRUZZO, “SVOLTA PER PICCOLI COMUNI E LOTTA A VIRUS”

L’AQUILA – I vaccini arriveranno a tutti gli abruzzesi grazie ai camper delle Asl. Esprime soddisfazione Lorenzo Berardinetti, presidente Uncem Abruzzo, per l’approvazione della sua proposta che sarà concretizzata con l’attivazione dei camper per vaccinare tutti gli abruzzesi.

“E’ stata accolta la mia proposta presentata al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e ai manager delle Asl in qualità di presidente Uncem Abruzzo per far sì che vengano istituiti dei camper con personale sanitario a bordo in grado di raggiungere tutti i paesi abruzzesi, anche i più piccoli, e vaccinare i residenti”, ha spiegato Berardinetti, “questa è una fase cruciale per sconfiggere il virus e uscire dalla pandemia. Sono certo che una capillare diffusione del vaccino anti coronavirus è fondamentale. Per questo grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato. Ora la speranza è che ci siano quanto prima le scorte disponibili per vaccinare tutti gli abruzzesi”.