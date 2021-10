VACCINI INFLUENZA, AL VIA OGGI PER OVER 65: A L’AQUILA DUE SEDI

L’AQUILA – In moto la macchina della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per la somministrazione dei vaccini contro l’influenza stagionale.

“Tutte le postazioni, allestite dall’azienda sanitaria, sono all’opera per accogliere gli utenti che vogliono sottoporsi al vaccino contro l’influenza stagionale, raccomandata soprattutto in una congiuntura come questa segnata dall’emergenza covid”, si legge in una nota.

Oggi, lunedì 11 ottobre, è iniziata la vaccinazione, gratuita, per gli over 65 mentre, per le altre fasce d’età, la somministrazione prenderà il via a lunedì 18. Per le categorie previste dalla legge sarà possibile la vaccinazione contestuale per influenza e covid.

Per L’Aquila le sedi di vaccinazione, senza necessità di prenotazione, sono due: Bazzano e San Vittorino.

Di seguito la griglia con tutti centri di vaccinazione della provincia.