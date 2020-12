CHIETI – “Nei prossimi giorni arriveranno migliaia di vaccini antinfluenzali per poter dare risposta ai tanti pazienti da tempo in lista di attesa, che sono molto arrabbiati: il direttore generale della Asl di Chieti, Thomas Schael, mi ha comunicato l’acquisto al costo di 30 euro a dose. È a dir poco una anomalia: la Regione è corsa ai ripari con grave ritardo e quindi è stata costretta a pagare somme non più di mercato”.

Così il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, a capo di una amministrazione di centrosinistra, che nella sua veste di medico di famiglia con 1.500 mutuati, annuncia la disponibilità di vaccini dopo una attesa di settimane, in seguito all’acquisto da parte della Asl di Chieti di una partita di dosi al costo di 30 euro. Una somma esorbitante se si confronta con i 3 euro relativi all’appalto per l’acquisto di circa 320mila dosi nel mese di giugno e con i 6 euro spesi ad agosto, per l’altra trance di circa 90mila dosi: entrambe le gare sono state gestite dalla Agenzia regionale per la Informatica e la Committenza (Aric).

“L’emergenza riguarda tutti i medici di famiglia, è ovvio che siamo di fronte ad una situazione allucinante, contro ogni principio di sanità pubblica, a causa della quale è passato il messaggio che ci sono cittadini di serie A e di serie B” attacca il medico il quale racconta la sua esperienza: “ho ricevuto la prima fornitura di vaccini ai primi di ottobre quando mi aspettavo 450 dosi, circa un terzo dei miei assistiti. Ne ho avuti 200 e pensavo che nella seconda fornitura ne sarebbero arrivati tra 120 a 150. A novembre me ne sono stati consegnati invece 5, uno in più dei 4 previsti e solo per non aprire una confezione. Una situazione che ha dell’incredibile. Come ho assegnato le dosi? Ho dato precedenza a pazienti neoplastici – conclude sconsolato il sindaco di Chieti, esponente del Pd – ma ora il dg ha annunciato l’arrivo dei vaccini che nonostante il ritardo faranno ancora effetto perché i tempi della prima ondata si sono spostati più avanti”.

Nei giorni scorsi il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Silvio Paolucci aveva parlato di Asl impegnata ad acquistare al costo di 30 euro 60mila dosi di vaccino. La carenza è di circa 160mila dosi.

