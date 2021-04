VACCINI L’AQUILA: RINUNCE AD ASTRAZENECA. HUB VIA FICARA, “LITE” TRA “PANCHINARI”

L’AQUILA – La campagna vaccinale anche in provincia dell’Aquila finalmente sta decollando. Non mancano però i problemi e gli imprevisti, a cominciare dalle rinunce che arrivano al 30% delle prenotazioni nel farsi inoculare il vaccino Astrazeneca, dopo i casi di complicanze e morti sospette che si sono verificati. Tanto che le dosi si sono accumulate rispetto agli altri vaccini ritenuti più sicuri, ed è ora proprio Astrazeneca quello maggiormente utilizzato, e che una volta tirato fuori dai frigorifero, deve essere somministrato entro 6 ore.

Questo ha portato all’incremento dei “panchinari”, che ambiscono a ricevere le dosi avanzate, convocate domenica scorsa dagli operatori Asl nell’hub di via Ficara a L’Aquila in un numero doppio, rispetto alle rinunce e dosi “liberate”. E così si sono registrati momenti di forte tensione tra alcuni “panchinari”, sulla precedenza per accedere all’agognato vaccino. Il tutto però si è fortunatamente risolto senza conseguenze.

Altri momenti di tensione si sono verificati lunedì, ma questa volta perché circa 60 persone, riferisce Il Messaggero, sono state convocate con la prenotazione in un range temporale troppo ristretto, di un’ora, e dunque sono esplosi anche qui litigi su chi avesse la precedenza. Tanto che sono dovuti intervenire a riportare la calma gli agenti in servizio del posto fisso di Polizia dell’ospedale San Salvatore.

A leggere i dati della tipologia di vaccino somministrati nei vari hub della provincia dell’Aquila, riprodotti integralmente qui di seguito, si ha la conferma che è proprio quello di Astrazeneca quello maggiormente utilizzato e programmato, con un forte e progressivo incremento, rispetto alla situazione del 14 aprile.

Se infatti le sommistrazioni complessivamente sono aumentate dalle 1.101 del 14 aprile alle 2.224 del 18 aprile, si sta verificando un aumento anche delle dosi di Astrazeneca programmate, evidentemente la tipologia di vaccino ancora prevalente in “magazzino”, anche e soprattutto a causa delle rinunce.

Basti fare un confronto tra il 14 aprile e il 18 aprile.

Il 14 aprile le dosi programmate erano 36 a L’Aquila nell’ hub di via Ficara, 23 ad Avezzano 19 a Sulmona, il 15 aprile 39 a L’Aquila via Ficara, 60 a L’Aquila hub di Bazzano, 6 ad Avezzano, 2 a Pescina, 23 a Tagliacozzo. E le dosi programmate e somministrate erano in prevalenza quelle della Pfizer.

Il 18 aprile invece a prevalere è nettamente il vaccino di Astrazeneca: 268 dosi a L’Aquila hub di via Ficara contro i 182 di Pfizer, 161 L’Aquila hub di Bazzano, contro i 50 di Pfizer, 314 ad Avezzano contro i 224 di Pfizer, a Sulmona 164 contro le 111 di Pfizer e ancora a Pescina le dosi di Astrazeneca sono state pari a 126, a Tagliacozzo 125, a Pratola 163.

In ogni modo le vaccinazioni registrano in ogni modo una accelerazioni, e ieri in tutta la Regione hanno superato quota 8mila, superiore al ritmo ideale fissato per l’Abruzzo. Nelle settimane scorse si erano registrate le dure critiche del direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Asr, Pierluigi Cosenza, che aveva rampognato le Asl per essersi fermate a Pasqua e Pasquetta. Tensioni anche tra l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì della Lega e il direttore sanitario della Asl di Teramo, Maurizio Brucchi, ex sindaco di Teramo di Forza Italia e referente abruzzese per le vaccinazioni, per l’insoddisfacente ritmo della campagna, con voci di una sua possibile sostituzione.

TIPOLOGIE DI VACCINI E NUMERO SOMMINISTRAZIONI

Totale vaccini 14 aprile: 1.101

L’Aquila Ficara: , Pfizer 294, Astrazeneca 36

Avezzano: Pfizer 140, Astrazeneca 23

Sulmona: Pfizer 54, Astrazeneca 19, Moderna 3

Rsa Sulmona: 21 Moderna; 1 Pfizer

Carsoli: 182 Pfizer;

Rivisondoli: Pfizer 100, Astrazeneca 3

Montereale: Pfizer 201

Domiciliari Avezzano: Pfizer 19

Domiciliari Sulmona: Pfizer 31

MMG Csd: Astrazeneca 1 Pfizer 12

Totale vaccini 15 Aprile: 1.465

L’Aquila Ficara: Pfizer 487, Astrazeneca 39

Bazzano: Astrazeneca 60, Pfizer 35

Avezzano: , Pfizer 274, Astrazeneca 46

Pescina Pifizer 116, 2 Astrazeneca

Tagliacozzo: Pfizer 121, Astrazeneca 23

Sulmona: Pfizer 128, Astrazeneca 20, Moderna 8

Navelli: Pfizer 14

Domiciliari L’Aquila: Pfizer 6

Domiciliari Sulmona: Pfizer 16

Domiciliari Avezzano: Pfizer 9

Rsa Avezzano: Moderna 14, Pfizer 2.

Totale vaccini 16 aprile: 1.248

L’Aquila Ficara: Pfizer 239, Astrazeneca 29

Bazzano: Pfizer 81, Astrazeneca 14

Avezzano: Pfizer 198, Astraneca 65

Pescina: Pfizer 115, Astrazeneca 6

Tagliacozzo: Pfizer 48, Astrazeneca 2

Sulmona: Pfizer 142, Astrazeneca 4

Cds: Astrazeneca 93, Pfizer 57

Civitella roveto: Pfizer 47

Domiciliari L’Aquila: Pfizer 26

Domiciliari Sulmona: Pfizer 50

Domiciliari Avezzano: Pfizer 11

Rsa Avezzano: Pfizer 20, Moderna 1 e.

Totale vaccini 17 aprile: 1.351

L’Aquila Ficara: e Pfizer 353, Astrazeneca 4

Avezzano: , Pfizer 430, Astrazeneca 4

Tagliacozzo: , Pfizer 217, Astrazeneca 3

Sulmona: Pfizer 238, Astrazeneca 3

Celano: Pfizer 69

Domiciliari L’Aquila: Pfizer 6

Domiciliari Sulmona: Pfizer 4

Domiciliari Avezzano: Pfizer 20

Totale vaccini 18 aprile: 2.242

L’Aquila Ficara: Astrazeneca 268, Pfizer 182

Bazzano: Astrazeneca 161, Pfizer 50;

Avezzano: Astrazeneca 314, Pfizer 224

Pescina: Astrazeneca 126

Tagliacozzo: Astrazeneca 125, Pfizer 4

Sulmona: Astrazeneca 164 Pfizer 111

Pratola: Astrazeneca 163, Pfizer 99

Cds: Astrazeneca 99 Pfizer 2

Pescasseroli: Pfizer 99 Astrazeneca 2

Domiciliari L’Aquila: Pfizer 12

Domiciliari Sulmona: Pfizer 14

Domiciliari Avezzano: 23 Pfizer.