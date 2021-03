VACCINI, SLITTA A MARTEDÌ RICHIAMO IN 3 COMUNI DEL TERAMANO

TERAMO – Slitta a martedì 23 il richiamo delle vaccinazioni anti Covid a Bisenti (Teramo) previsto per oggi. A comunicarlo è la Asl di Teramo che spiega come il rinvio sia stato determinato da un problema tecnico nell’immissione dei dati, legato alla data, che non ha permesso la registrazione dei pazienti nel sistema operativo.

“Si è deciso dunque di rinviare la vaccinazione – si legge nella nota – che coinvolge i comuni di Bisenti, Arsita e Castiglione Messer Raimondo, a martedì 23 marzo, in accordo con i sindaci e i medici di medicina generale. Tale rinvio, essendo la finestra per la somministrazione della seconda dose sufficientemente ampia (da sette giorni prima a 14 dopo la data stabilita), non inficia in alcun modo la validità della vaccinazione”.