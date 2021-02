COVID: A PESCARA SOMMINISTRAZIONI VACCINI AD OVER-80 AL VIA IL 19 FEBBRAIO AL PALABECCI

PESCARA – Parte venerdì 19 febbraio a Pescara la campagna di vaccinazione anti-Covid 19 che interesserà in questa prima fase la categoria degli ultraottantenni, ritenuta particolarmente a rischio per via dell’espansione dell’epidemia che si sta registrando nelle ultime settimane.

Degli aspetti organizzativi della procedura si è discusso questa mattina a palazzo di Città nel corso di un incontro al quale hanno partecipato per conto della Asl il coordinatore dell’ufficio preposto, Rossano Di Luzio, e per il Comune di Pescara il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Protezione Civile Eugenio Seccia.

L’azienda sanitaria ha chiesto il supporto dell’amministrazione comunale per ciò che attiene agli aspetti logistici e di Protezione Civile. In questo senso nel pomeriggio il sindaco Carlo Masci e il direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi firmeranno una convenzione che circoscriverà ruoli e competenze del caso. La somministrazione dei vaccini, che attualmente sono quelli forniti dalle aziende Pfizer e Moderna, avverrà a partire da venerdì 19 febbraio, in orario pomeridiano; presso il PalaBecci della Camera di Commercio, al Porto turistico “Marina di Pescara, saranno allestite 3 o 4 linee di operatori.

Le date di venerdì e sabato, al ritmo di 150 persone al giorno, fungeranno da test per meglio comprendere ed eventualmente adattare la procedura, in particolare per evitare il formarsi di code e assembramenti. Al momento sono complessivamente 5.500 gli anziani che sul sito on-line della Regione Abruzzo (sanita.regione.abruzzo.it) hanno espresso già da gennaio disponibilità a sottoporsi alla profilassi. L’azienda sanitaria ha inoltre chiesto che sia il Coc (Centro operativo comunale) di Protezione Civile a occuparsi di convocare gli aventi diritto che saranno contattati a cadenza regolare per essere invitati al PalaBecci.

“Confermiamo il proficuo rapporto di collaborazione con la Asl – ha detto il sindaco Carlo Masci – che in questi mesi ci ha visti fianco a fianco nel combattere una tragedia di dimensioni enormi. Quando c’è di mezzo l’interesse, e in questo caso la tutela della salute dei cittadini, non è difficile trovare quella complicità che oggi è fondamentale. I nostri anziani potranno quindi raggiungere il padiglione del porto turistico con fiducia perchè sono in buone mani. Ringrazio il manager Ciamponi e tutti gli operatori della Protezione Civile, oltre che il personale del Comune, che si sta prodigando perché tutto vada per il meglio”.

Per l’assessore Eugenio Seccia “occorreranno una quindicina di giorni per completare la lista degli interessati a ricevere il vaccino. Abbiamo mutuato l’esperienza vissuta per gli screening di massa e sono convinto che non avremo particolari difficoltà. Occorre certamente la disponibilità e il buon senso di tutti, operatori e utenti, affinché tutto fili liscio. Dopo le prime due giornate di venerdì e sabato, riprenderemo, poi dal lunedì”.

Pescara, 16 febbraio 2021

