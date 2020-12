VACCINO ANTI-INFLUENZALI: GIOVEDI’ 20MILA DOSI, D’AMARIO “RITARDI PRODUZIONE AZIENDE”

L’AQUILA – Giovedì 10 dicembre arriveranno finalmente in Abruzzo 20mila dosi di vaccini antiinfluenzali.

Ad annunciarlo,, in una intervista al quotidiano Il Centro, il direttore del dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Claudio D’Amario.

“Per vaccinarsi c’è ancora tempo, dobbiamo arrivare fino a febbraio per avere massima copertura nei primi mesi dell’anno”, ha detto D’Amario.

I vaccino erano attesi per lunedì, ma ha ribadito D’Amario, “le aziende hanno sbagliato calcoli e programmazione, hanno prodotto in difetto. E anche se hanno messo in produzione più del doppio delle scorte dell’anno scorso, la richiesta del 2020 è superiore a questo più del doppio”.

Del resto il problema ha riguardato anche altre regioni e le dosi mancanti in Italia superano il milione.

Per la carenza di vaccini molte critiche sono piovute sull’esecutivo regionale, tanto che l’opposizione di centrosinistra in Regione è arrivata pochi giorni fa a chiedere una commissione di inchiesta sostenendo che “le procedure per la campagna dei vaccini anti influenza 2020 sono partite talmente tardi, che l’Abruzzo deve ancora reperire 124.000 dosi dei numeri storici, oltre alle ulteriori richieste arrivate dalle Asl a fine agosto per altre 92.300 dosi: oggi ne mancano all’appello 216.300 e questo accade nell’anno della pandemia mondiale da Covid19”.

