VACCINO ASTRAZENECA, SEQUESTRI DOSI LOTTO ‘SOSPETTO’. PALU’, “ANCORA DA ACCERTARE NESSO CAUSALITA'”

ROMA – Sono in corso in tutta Italia i sequestri da parte dei carabinieri dei Nas delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 bloccato da Aifa a seguito di una morte sospetta in Italia e dopo segnalazioni di alcuni paesi europei, come la Danimarca, che hanno sospeso le somministrazioni del vaccino.

Lo si apprende – riporta il Televideo – da fonti del ministero della Salute.

“La comunicazione è nelle mani del ministro, è tutto in evoluzione, bisogna ancora accertare il nesso di causalità”, dichiara Giorgio Palù, presidente dell’Aifa.

