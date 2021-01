VACCINO COVID: 10 DOSI PER OGNI FLACONE MODERNA

ROMA – “Entrambi i vaccini approvati Pfizer e Moderna sono basati sulla tecnologia Rna-messaggero e l’intervallo tra le due somministrazioni è di 28 giorni per Moderna anziché di 21. Per ogni flacone di Moderna sono ottenibili 10 dosi, non necessita di essere diluito e si conserva tra 15 e 25 gradi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.

Download in PDF©