VACCINO COVID: ARCURI, “LUNEDI’ BANDO SU SIRINGHE E AGHI”

ROMA – “Il 17 novembre il ministero della Salute ci ha inviato specifiche tecniche e quantità delle siringhe e degli aghi che dovremo acquistare per rendere certa la somministrazione per il primo e altri vaccini. Confido che lunedì prossimo riusciremo a bandire la richiesta di offerta per acquistare siringhe, aghi e altri accessori indispensabili a garantire la somministrazione. Sarà un acquisto molto corposo e un po’ articolato: le tipologie di siringhe sono almeno tre e le misure degli aghi almeno sei”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri: “Auspico di essere in possesso delle siringhe prima del vaccino”, ha aggiunto.

