ROMA – Dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) del vaccino Moderna, la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa si riunirà domani per esaminare il dossier sull’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia e definire le modalità di utilizzo nel Servizio sanitario nazionale. Lo rende noto la stessa Agenzia italiana del farmaco.
VACCINO COVID, AUTORIZZAZIONE A MODERNA IN ITALIA: DOMANI RIUNIONE AIFA
6 Gennaio 2021 14:50
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