VACCINO COVID, CONTE: “SPLENDIDA NOTIZIA L’OK EMA-UE, IL 27 DICEMBRE SI PARTE”

21 Dicembre 2020 19:01

ROMA – “Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro la fine dell’anno. Il 27 dicembre si parte”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.




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