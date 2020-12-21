ROMA – “Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro la fine dell’anno. Il 27 dicembre si parte”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.
VACCINO COVID, CONTE: “SPLENDIDA NOTIZIA L’OK EMA-UE, IL 27 DICEMBRE SI PARTE”
21 Dicembre 2020 19:01
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