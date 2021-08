VACCINO COVID, COSTA: “OBBLIGO RISCHIA DI PORTARE A SCONTRO, PRIMA VALUTARE ESTENSIONE GREEN PASS”

ROMA – “L’obbligo vaccinale è l’extrema ratio. Parlarne oggi rischia di radicalizzare il dibattito e di alimentare lo scontro. Credo che oggi dobbiamo proseguire nella strada che abbiamo tracciato in queste settimane, confidando nel senso di responsabilità che gli italiani hanno dimostrato, perché se oggi 40 milioni di cittadini hanno ricevuto la prima dose, significa che siamo di fronte a un popolo che ha capito l’importanza della vaccinazione”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Timeline su SkyTg24.

“Fine settembre – ha aggiunto – diventa un momento decisivo perché si potrà fare un bilancio, capiremo se avremo centrato l’obiettivo o se dovremo valutare altri provvedimenti come obblighi vaccinali per altre categorie. Prima di questo, però, potremo valutare l’estensione ad esempio del green pass, perché ci permetterebbe di proseguire in questo percorso”.