VACCINO COVID, EMA AVVIA ESAME PFIZER PER BAMBINI TRA 5 E 11 ANNI

ROMA – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato la valutazione della somministrazione del vaccino Covid-19 Comirnaty, di BioNTech/Pfizer nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni Il vaccino attualmente autorizzato per l’uso in persone di età pari o superiore a 12 anni, spiega l’Agenzia europea.

Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema esaminerà i dati sul vaccino, compresi i risultati di uno studio clinico in corso che coinvolge bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, al fine di decidere se raccomandare di estenderne l’uso. Il parere del Chmp sarà quindi trasmesso alla Commissione Europea, che emetterà una decisione finale. L’Ema comunicherà l’esito della sua valutazione, prevista tra un paio di mesi, a meno che non siano necessarie informazioni supplementari.