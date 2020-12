VACCINO COVID: NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 OLTRE 28 MILIONI DI DOSI

ROMA – Nel primo trimestre del 2021 arriveranno in Italia oltre 28 milioni di dosi di vaccini anti Covid, se i processi autorizzativi non subiranno rallentamenti. Dalle tabelle del ministero della Salute sono previsti infatti 9.421 milioni per ogni mese da gennaio a marzo mentre nel secondo trimestre questa cifra salirà a 19,065 per un totale da aprile a giugno di oltre 57 milioni di dosi. Il grosso dei vaccini arriverà però in estate: 74,03 milioni di dosi tra luglio e settembre, 24, 676 milioni al mese. Nell’ultimo trimestre del 2021 sono invece previste 34, 966 milioni di dosi (11,665 al mese) mentre nel primo trimestre del 2022 – allo stato l’ultimo ipotizzato per la distribuzione dei vaccini – dovrebbero arrivare in Italia le ultime 8,076 milioni di dosi del vaccino di Curevac (2,692 al mese).

