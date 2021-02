VACCINO COVID: PFIZER E BIONTECH STUDIANO TERZA DOSE CONTRO VARIANTI

ROMA – Pfizer e BioNTech hanno avviato una sperimentazione per capire se una terza dose del loro vaccino anti Covid può essere efficace contro le nuove varianti del coronavirus, in particolare contro quella sudafricana.

Le due aziende hanno precisato che studieranno gli effetti prodotti da questa terza dose tra 6 e 12 mesi dopo l’inoculazione. Pfizer e BioNTech hanno inoltre reso noto che si stanno confrontando con le autorità regolatorie Usa e europee relativamente alla sperimentazione di una versione modificata del loro vaccino, progettata apposta contro la variante sudafricana.

“Stiamo adottando diverse misure per agire con decisione e essere pronti nel caso in cui un ceppo diventi resistente alla protezione data dal vaccino”, ha spiegato in una nota Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer.

