ROMA – Una stima della “numerosità” delle categorie che riceveranno prioritariamente il vaccino anti Covid in Italia è stata fatta nell’ambito del Piano strategico vaccinale, sulla base di dati Istat, Ministero della Salute, Regioni e Commissario straordinario. Gli operatori sanitari e sociosanitari sono 1.404.037; personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani 570.287; anziani over 80 anni 4.442.048. I primi a ricevere l’inoculazione corrispondono in totale a 6.416.372 persone. La categoria tra i 60 e i 79 anni, che verrà vaccinata in una delle fasi successive, conta 13.432.005 individui. I pazienti cronici sono 7.403.578.

