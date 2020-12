VACCINO COVID, RENZI: “SENSIBILIZZARE ITALIANI, OBBLIGATORIO ALMENO PER OPERATORI SANITARI”

ROMA – “Caro direttore, accolgo volentieri il suo appello. Ogni iniziativa utile a sensibilizzare gli italiani sulla necessità di fare il vaccino è ben venuta ed importante. Ho detto più volte che sarei favorevole all’obbligatorietà dei vaccini: introduciamola subito almeno per gli operatori sanitari e socio sanitari. E sosteniamo ogni iniziativa di sensibilizzazione sul tema”.

Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, risponde in una lettera pubblicata sul sito on line del Corsera alla proposta lanciata del direttore Luciano Fontana, secondo il quale “sarebbe davvero un bel segnale se i leader di tutti i partiti decidessero di scattare insieme una foto” per dire agli italiani che è indispensabile vaccinarsi contro il Covid.

