VACCINO COVID: SANOFI PRODURRA’ 125 MILIONI DI DOSI PFIZER-BIONTECH

ROMA – La casa farmaceutica francese Sanofi produrrà 125 milioni di dosi del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech. Lo comunica una nota dell’azienda, che conferma quanto annunciato ieri a “Le Figaro” dal direttore generale Paul Hudson.

La produzione inizierà in estate nello stabilimento Sanofi di Francoforte e le dosi verranno distribuite nell’Unione Europea. Non sono noti i dettagli finanziari dell’accordo. Il governo di Parigi aveva fatto pressione sulla società, in forte ritardo con lo sviluppo del suo siero anti Covid, perché mettesse i suoi stabilimenti a disposizione per produrre i vaccini delle aziende rivali, a loro volta alle prese con ritardi nelle consegne delle dosi che stanno suscitando forte irritazione nei governi.

Download in PDF©