VACCINO COVID, SPERANZA: “TERZA DOSE DA FINE SETTEMBRE PER FRAGILI”

ROMA – “Il confronto che è in atto porterà alla terza dose” per la vaccinazione anti-Covid e “si inizierà a fine settembre. Si partirà dai soggetti fragili e tale indicazione è arrivata anche dall’Ema ed il Comitato tecnico scientifico Cts ha già espresso la sua opinione in tal senso”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza a stampa a Palazzo Chigi.